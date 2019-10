San Daniele Comboni, chi è il Santo del giorno del 10 ottobre

San Daniele Comboni, il Santo di oggi 10 ottobre, ha speso la sua vita per diffondere la parola di cristo in Africa, continente percosso nell’Ottocento da potenze europee, esploratori e mercanti. Il continente nero è stato anche meta di missionari desiderosi di divulgare il verbo, come San Daniele ad esempio, da sempre desideroso di intraprendere il suo viaggio spirituale in Africa.

Diventato sacerdote nel 1854, tre anni dopo San Daniele arriva in Africa, paese nel cui, fin dalla giovane età, voleva diventare missionario. Il suo primo viaggio non va però come sperava, anche a causa del clima ostile che trova nei mercanti di schiavi. È costretto quindi a tornare a Roma, ma a differenza di alcuni suoi compagni che desistono dall’intenzione di proseguire il loro cammino di evangelizzazione dell’Africa, San Daniele Combo resiste nel suo intento.

San Daniele Comboni, il Santo che ha vissuto per l’Africa

La sua tenacia ha portato San Daniele Comboni a fondare numerosi istituti maschili e femminili che da allora vengono chiamato comboniani. Il suo intento di evangelizzazione prendo forma quando insieme ad altri missionari riesce a diffondere la parola di Cristo tra il popolo africano.

Ed in parte è proprio grazie alla sua opera se l’Africa conosce il cristianesimo dalle sue fondamenta. San Daniele Comboni morì nel 1881, e nel 2003 Papa Giovanni Paolo II lo definì “insigne evangelizzatore e protettore del continente nero”.