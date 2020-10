Sanna Marin attaccata per una foto: il web la difende con l’hashtag #iamwithsanna

Sanna Marin attaccata per una foto: il web la difende con l’hashtag...

Si chiama Sanna Marin, è la più giovane premier d’Europa. Ha 34 e da alcuni mesi è alla guida del governo finlandese. Il suo nome nelle ultime ore non è salito alla ribalta delle cronache per la sua precoce salita al vertice, ma per una più comune foto che ha fatto discutere qualcuno.

Sanna ha infatti posato per la rivista Trendi. Si è fatta immortalare con un un abito scollato e senza reggiseno, scatendando l’indignazione di qualcuno che l’ha definita “indecente” e “inappropriata”. Tipiche beghe da social, che queste volta hanno però scatenato l’effetto contrario.

Un esercito di donne (e uomini) è sceso nel campo virtuale per difendere la premier finlandese. Così è nato l’hashtag #iamwithSanna, che in italiano è diventato #iostoconsanna. Un esplicito riferimento a Sanna Marin, difesa anche dalla presidente della Finlandia dal 2000 al 2012 Tarja Halonen: “Benvenuta nel club delle donne politiche il cui fisico è costantemente scrutato e discusso al contrario degli uomini che possono tranquillamente farsi vedere a torso nudo, che possano o no permetterselo”, ha scritto l’ex premier.