C’era tanta attesa per capire chi fosse il tanto atteso e chiacchierato super ospite, stando ai dati il 4°, del prossimo festival di Sanremo.

Ora è stato rivelato. Di chi si tratta? E’ presto detto. E’ da qualche ora noto che il prossimo Festival della canzone italiana, vale e dire Sanremo 2020, condotto da Amadeus, arriverà un ospite clamoroso, sensazionale, e amatissimo. Di chi stiamo parlando?

Sanremo 2020 arriva la conferma del quarto super ospite: al Festival di Amadeus, Roberto Benigni. Ecco quando e come lo ha confermato

Si tratta di Roberto Benigni. Proprio così, sarà lui il grande ospite di Amadeus a Sanremo. La conferma è arrivata nel corso dell’ultima puntata di ‘Che tempo che fa: è da Fazio che è arrivata la conferma del quarto super ospite che calcherà il palco dell’Ariston al prossimo Festival di Sanremo.

Il noto conduttore Fabio Fazio ha ospitato a ‘Che tempo che fa‘, l’attore e regista toscano Roberto Benigni.

L’autore, interprete e regista de La vita è bella è arrivato in studio come ospite d’onore per parlare della sua ultima fatica cinematografica, quel ‘Pinocchio‘ che è da poco giunto nelle sale e che ha ricevuto una straordinaria accoglienza da parte della critica. Nel corso dell’intervista, però, c’è stato anche modo di parlare di tanto altro.

Compresa anche la sua vita privata. Fino, appunto, a toccare l’argomento Sanremo. Ebbene?

Quindi si è passati alla fase in cui è stato incalzato su un’anticipazione di cui si vociferava un pò, lui ha confermato, dando la notizia che farà piacere a tutti i suoi fan.

“Festival di Sanremo? Eccome se ci vado! Sono io che lo preparo, sono la cosa sicura, Amadeus non so se verrà! Quando mi dicono Sanremo per me è come dire Pinocchio, è una favola, è il 70esimo anniversario, è la festa degli italiani più bella, è veramente una favola! Sarà un Sanremo straordinario”.