Sanremo 2021, ci sarà anche Mihajlovic: “Sarò insieme a Ibra”

Sinisa Mihajlovic sarà uno dei protagonisti di Sanremo 2021. L’indiscrezione trapelata nelle ultime ore è stata confermata dall’allenatore del Bologna in conferenza stampa: “Andrò a Sanremo: io e Ibra faremo schifo insieme… Ho già dimostrato di non essere in grado di ballare, a dire il vero non so neppure cantare. Però ci proverò”.

Il fascino della prima serata lo ha ammaliato: ha già preso parte a Ballando con le Stelle (da lì la battuta sul ballo), è andato in onda anche a Quelli che il calcio. Sinisa sembra averci preso gusto, ma al contrario di quanto faccia col calcio, in questi casi non si prende molto sul serio. Sarà un Sanremo dal sapore calcistico: Ibra presenzierà tutte le sere. In una di queste a fargli compagnia ci sarà anche Sinisa.

L’allenatore del Bologna proprio ieri ha fatto pace con i tifosi, che in uno striscione gli hanno dato del pezzente, così come a tutta la squadra. È bastata una chiacchierata di quasi un’ora per rimettere in chiaro le cose. Ora tutti remano dalla stessa parte.

Il calendario del Bologna non renderà agevole la partecipazione di Mihajlovic a Sanremo, che dovrà incastrare accuratamente tutti gli eventi. Il festival parte il 2 marzo, lo stesso giorno in cui la squadra rossoblù parte per Cagliari. E la successiva sfida in campionato è fissata al 7 marzo: insomma, un intreccio di date non facile da sbrogliare per Sinisa, pronto al duetto (canoro o calcistico?) con Ibra.