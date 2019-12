Sanremo 70, scatta la prevendita biglietti del Festival: ecco da quando, come fare,

Sta prendendo sempre più forma e consistenza il Festival della canzone italiana del 2020, vale a dire il Festival di Sanremo 70 che, come noto, sarà condotto da Amadeus. Quali sono le novità che stanno venendo fuori?

La più intrigante, per coloro i quali che vogliono e possono pianificare la possibilità di partecipare alla kermesse, c’è la notizia circa la prevendita dei biglietti del Festival. Come si fa? Da quando? In quali modalità e condizioni? E’ presto detto.

Festival di Sanremo 70, via alla prevendita dei biglietti: ecco le informazioni necessarie e da quando

Dopo le notizie relative al cast, ed alla possibilità di una vasta ‘rosa’ di partner al femminile per Amadeus, così come le notizie circa la presenza di Tiziano Ferro, nelle scorse ore erano arrivate ulteriori comunicazioni sul festival che riguardavano Al Bano e Romina Power e, soprattutto, il prestigioso appuntamento con Sanremo Giovani.

Nel mentre gli ascolti TV davano delle precise indicazioni circa l’appeal di questo appuntamento verso il pubblico, si stava lavorando alla divulgazione dei dati per la partecipazione presso il teatro Ariston di Sanremo alle serate di Febbraio. E ora, con tanto di dichiarazioni ufficiali, è disponibile qualsiasi informazione circa la modalità di accesso. Ecco come partecipare direttamente alla kermesse musicale con la prevendita dei biglietti del Festival.

Dunque prende il via l’8 gennaio la prevendita dei biglietti del Festival della Canzone Italiana. Nello specifico, nella giornata di ,ercoledì 8 Gennaio 2020, partirà dalle 9 alle 14, l’iter per la classiva prevendita degli abbonamenti per partecipare direttamente al 70° Festival della Canzone Italiana.

Si ricorda che il Festival è in calendario, al Teatro Ariston di Sanremo, dal 4 all’8 Febbraio 2020. Quali sono i prezzi?

Gli organizzatori confermano che i prezzi saranno invariati rispetto alla scorsa edizione. Ma come fare per fissare la propria poltrona? Gli abbonamenti alle 5 serate potranno essere prenotati esclusivamente attraverso una scheda compilabile on-line all’indirizzo: http://sanremo2020.aristonsanremo.com

