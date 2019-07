Santo del giorno, 25 luglio: oggi si festeggia San Giacomo

Oggi 25 luglio è la giornata dedicata, in tutto il mondo cristiano, alla figura di San Giacomo il Maggiore Apostolo. Come suggerisce il nome completo, questo Santo era uno dei 12 apostoli di Gesù, e viene denominato il Maggiore come elemento di distinzione dall’altro apostolo Giacomo, di Alfeo, noto come il Minore.

San Giacomo: chi era il santo del giorno, 25 luglio. Vita, morte, miracoli, festeggiamenti

La vita di San Giacomo può essere approfondita attraverso i 4 vangeli del Nuovo Testamento, oltre che per altri scritti dei Dottori della Chiesa.

Fra le notizie certe, il suo luogo di nascita che è Betsaida, in Palestina. Giacomo proveniva da una famiglia di pescatori, e proprio mentre era intento nel suo lavoro fu chiamato con suo fratello Giovanni da Gesù.

I fratelli quindi lasciarono il proprio padre pescatore, al quale stavano fornendo aiuto, per seguire il Messia. Attraverso i Vangeli emergono alcune curiosità sulla vita di San Giacomo, come quelle legate al suo carattere.

San Giacomo e suo fratello Giovanni, infatti, vengono definiti da Gesù i “figli del tuono” per via del loro temperamento focoso, un particolare confermato anche sul Vangelo di Luca.