Santo del giorno: oggi 24 settembre si celebra San Pacifico da San Severino Marche

Dopo la celebrazione di San Pio ricorsa nella giornata di ieri, oggi martedì 24 settembre si celebra invece San Pacifico, al secolo Carlo Antonio Divini. Nato a San Severino Marche nel 1653 ha iniziato fin nella giovane età ad avvicinarsi al mondo della chiesa, anche grazie alla rigida istruzione impartitagli da un austero zio, che lo ha cresciuto dopo la scomparsa dei genitori.

Il suo percorso clericale è iniziato all’età di 17 anni, quando ricevette l’abito francescano e fu accolto dall’Ordine dei Frati Minori nel convento dell’ordine di Forano, dove acquisì il nome di Fra Pacifico. Il 4 giugno del 1968 fu ordinato sacerdote e diventò professore di filosofia. Il suo amore per la religione e per la vita lo portò a predicare in diversi paesi delle Marche, dove aveva ormai guadagnato grande credibilità.

San Pacifico e le profezie

Il suo nome divenne celebre per la sua devozione verso i più deboli e per le profezie che segnarono la sua vita. Gli vengono infatti attribuite le predizioni del terremoto del 1703 e della vittoria di Carlo VI nel 1717 contro i Turchi. Morì il 24 settembre 1721, passò i suoi ultimi anni di vita indebolito dalla malattia.

Divenne cieco e sordo, per questo non riuscì a predicare messa negli anni appena precedenti la sua morte. Nel 1839 venne canonizzato da Papa Gregorio XVI. La sua vita è ancora raccontata nei libri di catechismo e la sua bontà resiste allo scorrere del tempo, soprattutto nelle Marche, dove San Pacifico operò per tutta la sua vita.