Santo del giorno: oggi 29 luglio si festeggia Santa Marta

Nella giornata del 29 luglio si festeggia Santa Marta di Betania, la sorella di Lazzaro e Maria e proveniente da una famiglia molto vicina a Gesù. Tanti i paesi italiani in cui questa santa viene venerata e per la quale si organizzano feste e processioni.

Santa Marta era una donna molto dedita alle faccende domestiche. In particolare la sua vicenda è legata alla morte del fratello Lazzaro, che la fece cadere nella disperazione insieme a sua sorella Maria.

Santo del giorno: chi era Santa Marta, la sorella di Lazzaro

Come viene raccontato nel Vangelo, quando Gesù fece ritorno dalla loro famiglia, Marta imputò al Messia di non esserci stato, e che se fosse stato presente Lazzaro non sarebbe morto.

Fu così che Gesù annunciò a Marta che Lazzaro sarebbe risorto, e che chi credeva in lui non sarebbe mai morto in eterno. Marta diede prova di grande fede, e per premiarla Gesù fece risorgere Lazzaro: chiese di spostare la pietra del sepolcro, e diede vita ad una delle scene più note del Vangelo.

Marta partecipò anche al Calvario di Gesù, insieme a Maria e Lazzaro, e alla sua Resurrezione.

In provincia di Viterbo, nel paese denominato Marta, ogni 29 luglio viene festeggiata Santa Marta di Betania. Si tratta di un paese di 3.427 abitanti sopra la sponda meridionale del lago di Bolsena.