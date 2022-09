Sanzioni Russia, Salvini: “Non funzionano, ma levarle sarebbe segnale cedimento”

(Adnkronos) – “Le sanzioni non funzionano, chi invade un paese ha torto marcio, abbiamo sempre sostenuto ogni aiuto alla Ucraina, sono passati ora parecchi mesi e le bollette del gas si arrivano a pagare anche il triplo, la guerra va avanti e le casse della Russia si riempiono di quattrini”. Lo dice il leader della Lega, Matteo Salvini, ospite di Rtl 102.5. “Questa – spiega – non è una opinione, sono numeri”.

“Noi chiediamo che l’Europa, come per il covid, metta uno scudo di protezione, copra le fatture in più che famiglie stanno pagando, altrimenti a settembre rischiamo un milione di posti di lavoro”. “Dobbiamo modificare le sanzioni? Importante è che l’Europa copra le famiglie”, ribadisce.

“L’Economist e Scaroni dicono che non funzionano le sanzioni a Mosca, ma teniamole perché levarle sarebbe segnale di cedimento, la Lega chiede allora uno scudo europeo” per coprire i costi delle bollette delle famiglie e delle imprese italiane “dobbiamo averlo subito, a settembre , questo scudo”. “E’ giusto – spiega – sanzionare la Russia che ha invaso un paese”.

Quanto alle voci di attriti con Giorgia Meloni, Salvini spiega: “Ci siamo sentito ieri e la rivedo oggi, sorridendo perché alcuni giornali inventano litigi che non ci sono”. “C’è un programma scritto insieme, fa fede quello, non ci sono divisioni”, avverte. “Rimarranno in vigore le sanzioni” per Mosca “noi per questo chiediamo lo scudo europeo”.