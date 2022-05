Sassuolo-Udinese 1-1, gol di Scamacca e Nuytinck

(Adnkronos) – Termina in parità per 1-1 la sfida del Mapei Stadium tra Sassuolo e Udinese, secondo anticipo della 36/a giornata di Serie. Al gol dei padroni di casa al 6′ con Scamacca replica al 77′ Nuytinck. In classifica gli emiliani agganciano il Torino al decimo posto con 47 punti, 3 in più dei friulani che sono dodicesimi.

Primo tempo vibrante e già dopo 40″ arriva la prima occasione capitata sui piedi di Deulofeu ma non sfruttata dal 10 spagnolo. La sfida vive di ritmi alti, di difese che concedono l’uno contro uno e di belle giocate, e dopo appena sei minuti arriva la prima rete. Raspadori salta in area un avversario, mette dentro per Scamacca che con una zampata a centro area interrompe un digiuno lungo quasi due mesi, sbloccando la partita a favore della squadra di Dionisi. Punto nell’orgoglio dal gol subito, l’Udinese si getta in avanti per trovare il pareggio: Deulofeu ci prova due volte dalla bandierina cercando il gol Olimpico, poi tocca a Pereyra entrare in area e sfiorare il pareggio.

Il match offre continui ribaltamenti di fronte e lo stesso Sassuolo va vicino al bis, prima con Scamacca lanciato in campo aperto, poi con Frattesi dopo una bella giocata in area. L’ultima grande occasione del primo tempo capita a Nehuen Perez, che in area del Sassuolo si fa prendere dall’ansia e affretta la conclusione, non trovando la porta da ottima posizione.

La ripresa si apre con ritmi un pizzico più bassi e con meno aggressività da parte delle due squadre. I tecnici ricorrono presto alla panchina, con Cioffi che ne cambia tre inserendo Nuytinck, Soppy e Nestorovski e con Dionisi che cambia approccio sostituendo Scamacca con Defrel. La partita è molto più bloccata, con il Sassuolo che gestisce senza grandi affanni e un Udinese meno precisa nel dialogo in avanti.

La sfida sembra indirizzata sul pari, ma a poco più di dieci minuti dalla fine i friulani trovano il pareggio con Nuytinck: il centrale è il più lesto a ribadire in rete in mischia dopo una parata di Consigli su Soppy e, dopo la segnalazione di fuorigioco da parte del guardalinee, la rete viene giustamente convalidata dal Var.

Il gol del pareggio dell’Udinese risveglia il Sassuolo, che anche grazie all’ingresso di Traoré riconquista campo. Proprio l’ex Empoli ha una chance enorme nel recupero, ma con un diagonale in area esalta Silvestri, bravissimo a respingere e a blindare l’1-1.