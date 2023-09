(Adnkronos) – Incidente agricolo mortale questo pomeriggio nel cuneese, a Venasca. Per cause che sono ancora in corso di accertamento un 68enne che si trovava alla guida di un trattore è stato schiacciato dal mezzo ed è deceduto. Sul posto è intervenuto l’elicottero del 118 ma per la vittima non c’è stato nulla da fare se non constatarne il decesso per le ferite riportate.