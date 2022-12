Schlitt (Yunex Traffic), ‘con semafori a 1 watt risparmi a 7 cifre per città’

(Adnkronos) – “Con l’attuale crisi energetica la domanda per i nostri semafori tecnologici che consumano 1 solo watt è in costante aumento. Le luci semaforiche a Led consumano fino al 90% di energia in meno rispetto a quelle convenzionali”. Ad affermarlo è Markus Schlitt, ad di Yunex Traffic, il più importante operatore globale di sistemi di Intelligent Transport System e Smart Traffic, in un’intervista a Infra Journal, il webmagazine del Gruppo Atlantia. Schlitt si dice convinto che “presto i Comuni non potranno più permettersi di non investire nella mobilità verde. I costi ambientali dei trasporti supereranno di gran lunga gli investimenti”.

“Per finanziare la mobilità verde, le istituzioni pubbliche stanno attualmente lanciando numerosi programmi di finanziamento, di cui le città possono avvalersi. Ad esempio, l’Ue ha recentemente selezionato 100 città per ricevere finanziamenti aggiuntivi per diventare climaticamente neutre entro il 2030. I Comuni devono anche ricordare che investire nella mobilità green paga rapidamente: dotare i semafori con la nostra tecnologia da 1 watt, ad esempio, può portare a città come Berlino, Parigi o Roma risparmi a sette cifre all’anno, per non parlare dell’immenso risparmio energetico” ha concluso il top manager di Yunex Traffic.