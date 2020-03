Sciopero benzinai oggi, 25 marzo 2020: la decisione sui distributori, orari apertura

Dopo che nella giornata di ieri si è parlato con insistenza di un possibile sciopero dei benzinai nella giornata del 25 marzo 2020, tantissimi italiani si sono fiondati all’esterno alla ricerca della prima pompa di benzina disponibile.

Tante code, infatti, presso le stazioni di servizio per fare il pieno, di fronte all’ennesima restrizione dopo questi lunghi giorni di isolamento. Ma cosa accadrà oggi per quanto riguarda i benzinai: lo sciopero ci sarà oppure no?

Sciopero benzinai oggi: distributori aperti, fino a quando, le ultime notizie: revocato

La situazione inizia a diventare preoccupante ieri, verso l’ora di pranzo, quando i sindacati dei benzinai hanno fatto sapere di voler incrociare le braccia. Secondo la decisione, a chiudere sarebbero state le stazioni di servizio in autostrada, nelle tangenziali e nei raccordi, per poi passare a tutte le altre stazioni.

Dopo una giornata di trattative e tensioni fra le parti, arrivata per la tanta sospirata revoca dello sciopero dei benzinai. “Non ci sarà nessuno sciopero dei benzinai” ha annunciato Alessandro Zavalloni, segretario della Fegica-Cisl, parlando con Huffpost.

Secondo Zavalloni la protesta è comunque servita per ottenere ascolto per una categoria al momento “invisibile” durante l’emergenza. Sono circa 100mila i lavoratori che hanno lanciato l’allarme, in quanto le condizioni di lavoro non garantiscono un adeguato livello di precauzione sanitaria.

Senza mascherine, senza guanti, e con i rifornimenti drasticamente calati, il settore è in difficoltà nei pagamenti dei carburanti. “Non abbiamo scritto sciopero nel comunicato. Noi non vogliamo chiudere, abbiamo fatto questa iniziativa perché vogliamo restare aperti ma servono le condizioni adeguate. Se non cambiano le cose, il rischio che le stazioni chiudano perché manca liquidità resta”.