Sciopero dei trasporti a Roma per venerdì 21 ottobre. Ad incrociare le braccia dalle 8,30 alle 12,30, i lavoratori del sindacato Usb nel consorzio Roma Tpl. La protesta sarà solo in Roma Tpl. Servizio regolare, quindi, sulle linee di Atac.

In Cotral, invece, lo sciopero sarà per 24 ore. La manifestazione è stata indetta dal sindacato Faisa e Cisal a Roma e provincia. Si rischiano pertanto ripercussioni sulla circolazione per tutta la giornata sul fronte del trasporto pubblico. In particolare oltre ai bus, a fermarsi sarà l’ex Roma Lido, e la Roma Viterbo.