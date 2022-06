Scissione 5 Stelle, cosa ha detto Di Maio

(Adnkronos) – Luigi Di Maio lascia il Movimento 5 Stelle. “Una scelta sofferta” ha sottolineato il ministro degli Esteri nella conferenza stampa organizzata per annunciare l’addio. “Una scelta sofferta che mai avrei immaginato di dover fare”, ha detto concretizzando così la rottura tra lui e M5S che non ha mancato di ringraziare: “In questi anni mi ha dato tanto, ma anch’io credo di aver dato il massimo”. “Da domani il Movimento non è più la prima forza politica in Parlamento”, ha quindi rimarcato.

“Da oggi inizia un nuovo percorso per fare progredire l’Italia da Nord a Sud abbiamo bisogno di aggregare i migliori talenti e le migliori capacità, perché uno non vale l’altro”, ha sottolineato. “Nessuno ha intenzione di creare una forza politica personale – ha messo in chiaro – ci mettiamo in cammino, partendo dagli amministratori locali. Dovrà essere un’onda con al centro le esigenze territoriali. Non ci sarà spazio per l’odio, il populismo, sovranisti ed estremismi”.



“La pandemia e la guerra hanno chiamato alla responsabilità tutte le forze politiche, anche quelle che dicevano di essere a favore della scienza ma strizzavano l’occhio ai no vax, che dicevano di essere dalla parte della sicurezza ma si opponevano al green pass, che ospitavano la democrazia e poi erano fan di Putin”, ha sottolineato.

Quello del M5S è “un percorso di chiusura, che guarda al passato”, ha detto il ministro degli Esteri. “Non siamo riusciti a cambiare e a raggiungere la maturità”, ha rimarcato il titolare della Farnesina ufficializzando il suo addio al Movimento 5 Stelle.

“E’ finita l’epoca dell’ipocrisia. Chi propone soluzioni semplici a problemi complessi si distacca dalla vita reale, perdendo il consenso dei cittadini”, ha detto ancora.



“In questi mesi la prima forza politica in Parlamento aveva il dovere di sostenere il governo senza ambiguità. Abbiamo scelto di fare un’operazione verità, partendo proprio dall’ambiguità in politica estera del M5S. In questo momento storico sostenere i valori europeisti e atlantisti non può essere una colpa”, ha affermato.

“In questo anno e mezzo ho lavorato con Draghi in dossier delicati e per questo sono stato definito ‘draghiano’. E’ vero, faccio parte del suo governo e credo che l’operato del presidente del Consiglio sia motivo d orgoglio in tutto il mondo. Continueremo a sostenerlo con lealtà e massimo impegno”, ha quindi sottolineato.

“Quando si ricevono gli endorsement dagli aggressori dell’ucraina non si risponde con il silenzio e l’indifferenza ma con l’indignazione, perché non possiamo stare dalla parte sbagliata della Storia. Dobbiamo stare con il mondo libero”, ha detto ancora in conferenza stampa.

“Di fronte alle atrocità che sta commettendo Putin non potevamo mostrare incertezze, dovevamo necessariamente scegliere da che parte stare nella storia. Nei giorni scorsi si è acceso un dibattito proprio sul voto di questa mozione. Un dibattito nato dall’esigenza di fare chiarezza su alcune dichiarazioni di dirigenti M5S. Putin ancora in questi minuti sta continuando a bombardare. Non possiamo permetterci ambiguità”, ha affermato Di Maio.

“Oggi è stata una giornata molto importante, al Senato è stata votata la risoluzione parlamentare che rafforza il governo e il presidente Draghi che andrà al Consiglio europeo con un ampio sostegno delle forze politiche”. L’indicazione di voto sull’Ucraina “è stata netta, dopo settimane di ambiguità e di attacchi”, ha ricordato. “Dispiace che ancora una volta sia stato alimentato un lungo e logorante scontro sul negoziato della risoluzione votata oggi”. “Alcuni dirigenti del M5S hanno rischiato di indebolire il nostro Paese”.

“L’Ucraina con la sua resistenza ha difeso l’avanzata russa proprio alle porte dell’Europa, dell’Italia. L’Ucraina ha difeso l’Europa, con coraggio e sacrificio”. Le cronache dal fronte “possono sembrare lontane migliaia di chilometri, ma che invece ci riguardano da vicino”, ha detto Di Maio.

L’unità dell’Europa “dipende dall’unità dei governi dei suoi stati membri”, ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, nel corso delle sue dichiarazioni alla stampa all’Hotel Bernini. Un discorso nel quale il titolare la Farnesina ha ribadito il “sostegno leale” della sua nuova forza politica, ‘Insieme per il futuro’, al governo Draghi.