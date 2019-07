Scommessa Balotelli: arriva la sanzione

La folle scommessa è stata ripresa da un cellulare e ha fatto il giro d’Italia: protagonista Mario Balotelli e il titolare della concessione d’uso del molo di Mergellina Catello Boncuore. Quest’ultimo si è gettato nel mare di Napoli, a Margellina, a bordo di uno scooter.

Una trovata discutibile frutto di una scommessa fatta con Mario Balotelli, che nel video incriminato si vede recapitare la somma di duemila euro a Boncuore. Un tuffo in bagno con lo scooter per scommessa: questo il motivo del gesto che ha indignato e ha fatto scattare le indagini per quattro persone.

Scommessa Balotelli, denuncia e sanzione

Il tuffo nel mare di Napoli non lo scooter non è infatti rimasto impunito, Balotelli, Boncuore e altre due persone sono state denunciate per istigazione a delinquere ed esercizio di gioco d’azzardo. Dopo aver acquisito il video gli agenti della polizia Municipale hanno consegnato i risultati delle attività investigative alla procura di Napoli, che nella giornata di oggi ha emesso la prima sanzione.

Il Reparto reati contro l’ambiente della Polizia Municipale di Napoli ha infatti recapitato una multa di 1000 euro all’imprenditore Catello Boncuore: la somma potrebbe arrivare a 4000 euro nel caso in cui la multa non venisse pagati entro 60 giorni. Intanto lo scooter è stato sequestrato e il proprietario sarà costretto a pagare ‘intera multa nel caso in cui Boncuore si rifiutasse di farlo.