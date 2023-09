Screening per il diabete tipo 1 e la celiachia, i pediatri: “A disposizione affinché lo screening diventi presto realtà” 

“Piena soddisfazione dei Pediatri di Famiglia per l’approvazione unanime al Senato del Disegno di Legge sullo screening per il diabete tipo 1 e la celiachia nella popolazione pediatrica” dichiara Antonio D’Avino, presidente nazionale FIMP.

Screening per il diabete tipo 1 e la celiachia, i pediatri: “Siamo a disposizione affinché lo screening diventi presto realtà”

Dopo aver aggiunto che: “I 7mila Pediatri di Famiglia italiani sono a disposizione affinché lo screening diventi presto realtà”, il Presidente D’Avino ha tenuto ad esprimere “Un ringraziamento ai colleghi Prof. Emanuele Bosi e Prof. Carlo Catassi per l’attività scientifica svolta a supporto di questo importante provvedimento, divenuto realtà grazie all’Onorevole Giorgio Mulé, che ne ha sostenuto la proposta e tutto l’iter legislativo, fino all’approvazione odierna”.

Screening per il diabete tipo 1 e la celiachia, i pediatri: “Questa misura rappresenterà un valido strumento per la diagnosi precoce e la prevenzione”

Dunque, ha poi concluso il presidente nazionale dei pediatri di base, “Siamo certi che questa misura rappresenterà un valido strumento per la diagnosi precoce e la prevenzione delle due patologie. Come sempre, la Federazione, insieme a tutta la rete composta da oltre 7mila Pediatri di Famiglia attivi sul territorio, è a disposizione delle Istituzioni per individuare un percorso condiviso affinché lo screening diventi presto realtà in tutto il Paese, a beneficio della salute di migliaia di bambini e adolescenti”.

