Scudetto Napoli, Cruciani: “Retorica insopportabile”

(Adnkronos) – “La loro retorica è insopportabile”. Giuseppe Cruciani, conduttore della Zanzara, a Dritto e Rovescio su Rete 4 boccia senza appello le letture ‘romantiche’ dello scudetto del Napoli. Gli azzurri sono campioni d’Italia per la terza volta e Cruciani, spesso nel mirino dei tifosi partenopei, analizza la situazione in maniera asettica. “Le società vincono come da altre parti perché hanno dei progetti sportivi. La retorica del sud e di una vittoria come una rivincita nei confronti nord è ridicola. Ha vinto il popolo di Napoli? Ma quale vittoria del popolo, ha vinto la società e non il popolo”.