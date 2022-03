Scuola 1 aprile green pass, professori no vax rientrano con tampone

(Adnkronos) – Dall’1 aprile, con il nuovo decreto covid in vigore e la fine dello stato d’emergenza, i professori non vaccinati tornano a scuola con tampone negativo. “I lavoratori sopra i 50 anni e delle categorie dell’obbligo, esclusi i sanitari, potranno tornare al lavoro ma dovranno fare il tampone. Nei luoghi di lavoro le persone sopra i 50 anni e le categorie per cui vigeva l’obbligo – personale scolastico e forze dell’ordine – tornano ad una modalità di green pass base”, dice Roberto Speranza, ministro della Salute, a Che tempo che fa.

Nuove regole anche per gli studenti: “Chi è positivo va a casa, ma tutti gli altri rimangono in classe. L’obiettivo del governo è tenere i ragazzi il più possibile in classe. Io rivendico le scelte fatte dal governo: dopo Natale tanti pensavano che sarebbe stato più prudente riaprire la scuola alla fine di gennaio, il governo ha scelto di riportare subito gli studenti in classe e i fatti ci hanno dato ragione”.