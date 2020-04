Dopo le ultime parole del premier Conte quanto all’emergenza da coronavirus che non prevede per la Fase2 la riapertura delle scuole, dal momento che riaprirà solo a settembre.

Per questo, servono le lezioni online e a distanza, e uno dei centri di didattica piú apprezzati in questi giorni é tv. Ecco per questa settimana, nel particolare per la giornata odierna 27 Aprile 2020, quel che, in dettaglio,é previsto in tal senso sulla Rai.

Leggi anche: Rai, Peppa Pig, via all’ottava stagione: orari, canali nuove puntate in tempo di quarantena

Prosegue anche questa settimana con la Rai, ed il progetto di RaiScuola la sequenza delle lezioni per le scuole e, tra queste, quelle secondarie di primo e di secondo grado.

Ecco, in questo caso, un elenco delle lezioni per quelle di secondarie di secondo grado che si terranno appunto sul circuito Rai oggi 27 Aprile 2020.

Leggi anche: Rai, oggi 20 Aprile tornano i gemellini Yo Yo con una nuova serie in prima tv: a che ora, dove, trama

Scuola a casa, lezioni per le secondarie di secondo grado su RaiPlay e RaiGulp (42)

Lunedì 27 aprile, “La scuola in Tivù” per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, in onda su Rai Scuola (canale 146), RaiPlay e disponibile in HD sul canale 133 TivuSat, ecco dunque in elenco queste specifiche lezioni:

09.30 – Chimica: verso la struttura dell’atomo, tenuta dal professoressa Rossella Palmizio dell’Istituto “Ettore Majorana” di Brindisi (replica alle 14.30).

12.00 – Italiano: Giacomo Leopardi, con il professor Massimiliano Biscuso Liceo Classico “Giulio Cesare” di Roma (replica alle 17.00).

13.00 – Storia dell’arte: Raffaello – il pittore della grazia, con la professoressa Maria Stella Bottai dell’ISS “Angelo Frammartino” di Monterotondo (Roma) (replica alle 18.00).

Gli orari delle lezioni sono consultabili a questo link.