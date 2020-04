Rai, Peppa Pig, via all’ottava stagione: orari, canali nuove puntate in tempo di quarantena

Rai, Peppa Pig, via all’ottava stagione: orari, canali nuove puntate in tempo...

Nel periodo forse piú complicato per una intera generazione di genitori quella della pandemia da coronavirus che, oltre a spaventare tantissimo tutte le mamma e i papá circa i rischi di contagio relativi al covid-19 si trovano anche in difficoltá per il dover intrattenere i figli, costretti a passare tutto il tempo chiusi in isolamento.

Con la possibile riapertura di tante attivitã nella cosiddetta fase 2, adesso la preoccupazione é maggiore: chi si occuperá dei figli? Per intanto, una forte assistenza la sta fornendo la televisione, specie la Rai, con tutta una serie di programmi e di canali dedicati ai piú piccoli e con delle nuova serie di cartoni in arrivo.

Tra queste, quello della fortunata e famosa apprezzatissima serie di Peppa Pig, che si presenta con la stagione nuova, la numero otto. Ecco quando inizia e la trama delle puntate.

Peppa Pig parte l’ottava stagione: orari, canali e trama

Nuovi episodi anche per Peppa Pig. Saranno in onda le puntate dell’ottava stagione della famosa serie inglese che narra la vita quotidiana di una famiglia di maialini, che come sanno i fan é formata dalla protagonista, la piccola Peppa, dal suo fratellino George, e dai genitori mamma Pig e papà Pig.

La serie, disponibile anche su RaiPlay e sull’App RaiPlay Yoyo, andrà in onda alle 17.00 (dal lunedì al sabato), alle 8.15 (dal lunedì al venerdì), alle 10.30 in versione originale con dialoghi in inglese (tutti i giorni), alle 23.oo (tutti i giorni) e alle 15.15 (la domenica).

I nuovi episodi raccontano con leggerezza temidi grande attualità: Madame Gazzella spiegherà a Peppa e ai suoi piccoli amici la importanza della prima colazione per iniziare a giornata; il signor Patato parla di alimentazione con un quiz su frutta e verdura e Nonno Coniglio troverà una soluzione per aiutare la dottoressa Criceto di mantenersi in forma in uno spazio limitato come il suo ambulatorio.

E poi, Nonno Coniglio con le sue invenzioni insegna a Peppa e George quante cose si possano costruire, Nonna Pig e le sue amiche, rievocando le gesta dei vichinghi, spiegano come navigare sui mari e come fare, poi, un bel picnic.

Infine, mentre Peppa e la sua amica Susy Pecora immaginano la vita da grandi, un poco di futuro arriva subito: Papà Pig porta tutta la famiglia a fare un giro su Roger, la sua nuova macchina elettrica che guida da sola.

La serie con protagonista Peppa Pig è ormai diventata un cult, è stata trasmessa in 180 paesi e vanta nomination e premi nei maggiori Festival Internazionali.

