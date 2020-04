Rai, oggi 20 Aprile tornano i gemellini “Yo Yo” con una nuova serie in prima tv: a che ora, dove, trama

Tornano da questo pomeriggio in tv i gemellini “Yo Yo” con una nuova serie in prima tv assoluta: un regalo per i più piccoli fruitori del piccolo schermo, in giorni in cui pur se ci si avvicina alla Fase 2 la pandemia da coronavirus non è affatto finita e c’è bisogno di intrattenere tutti, specialmente i più piccoli, costretti a restare a casa.

Il cartone animato d’autore è definito come un lavoro tipicamente prescolare: firmato Ugo Nespolo, l’opera per i più piccoli torna oggi 20 Aprile in tv su Rai Yoyo. Ma a che ora? E’ presto detto.

Rai, oggi 20 Aprile tornano i gemellini “Yo Yo” con una nuova serie in prima tv: su Rai Yoyo alle 15 dal lunedì al sabato

Torna con nuovissimi episodi su Rai Yoyo la serie animata “Yo Yo” con i due personaggi nati dalla matita dell’artista Ugo Nespolo, guru della Pop Art italiana di fama internazionale, sull’omonimo canale Rai dedicato ai più piccini.

Una serie in coproduzione di Showlab con Rai Ragazzi insieme a Grid Animation (Belgio) e Telegael (Irlanda): la seconda stagione di Yo Yo, diretta dai registi Stefania Gallo ed Ernesto Paganoni e scritta dal gallese Robin Lyons con un gruppo di sceneggiatori italiani e irlandesi, mette sul piatto altre 52 puntate da sette minuti ciascuna realizzate in animazione 3D.

“Yo Yo”, la nuova serie: tutti gli orari e la trama

Di queste, le prime 30 saranno in onda dal 20 aprile alle 15 (dal lunedì al sabato), alle 7,30 (dal lunedì al venerdì), tutti i giorni alle 22,35 e il sabato anche alle 9.50.

Yo e Yo, i due gemellini di sette anni protagonisti del seguitissimo cartone animato, troveranno in ogni episodio il modo di uscire con l’immaginazione dalla loro stanza entrando in mondi fantastici dove, con la particolare affinità che c’è tra gemelli (o tra amici), supereranno situazioni impervie.

Una giocosa forma per intrattenere i bambini e i genitori italiani, a superare l’isolamento con forza dell’immaginazione perché “due teste ragionano meglio di una”.

Nella prima stagione è stato uno dei programmi più seguiti di Rai Yoyo: questo cartone è il prodotto di due anni di lavoro di un team di circa duecento persone le quali sono riuscite a farne uno dei prodotti di maggior successo dell’animazione italiana ed europea.

