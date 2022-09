Scuola – Al via le domande di pensionamento del personale per l’anno 2022/2023. Pubblicati decreto e circolare

Scuola – Al via le domande di pensionamento del personale per l’anno...

Sul suo sito istituzionale oggi l’Inos annuncia che sono aperte le funzioni per le domande di pensionamento del personale per l’anno 2022/2023. In coda abbiamo inserito anche sia il decreto che la circolare pubblicati.

Ma ecco il testo ‘ufficiale’:

“La “macchina ministeriale” è già al lavoro per l’organizzazione del prossimo anno scolastico 2023/2024. Sono stati pubblicati sul sito del Ministero dell’Istruzione il decreto e la circolare condivisa con l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) che forniscono indicazioni operative per il personale scolastico relative alle domande di cessazione dal servizio a partire dal 1° settembre 2023.

Le operazioni vengono ulteriormente anticipate, grazie alla collaborazione fra MI e INPS, per poter velocizzare tutte le procedure che servono per arrivare la prossima estate a realizzare nei tempi utili le assunzioni in ruolo e i contratti a tempo determinato del personale.

Docenti, personale ATA e dirigenti scolastici potranno dunque presentare le loro richieste di pensionamento a partire da oggi, lunedì 12 settembre 2022, utilizzando la procedura web POLIS “Istanze online”.

Il termine per l’inserimento delle domande è venerdì 21 ottobre 2022. Solo i dirigenti scolastici avranno tempo fino al 28 febbraio 2023.

Il personale in servizio all’estero potrà presentare l’istanza all’Ufficio territorialmente competente in formato analogico o digitale, al di fuori della piattaforma POLIS.

Per le Province di Trento, Bolzano e Aosta è consentita la presentazione delle domande direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità, che provvederà poi a inoltrarle agli Uffici territoriali competenti.

L’INPS, attraverso le sue sedi e dando periodico riscontro al MI, accerterà il diritto al trattamento pensionistico del personale richiedente entro il 18 aprile 2023.

La circolare contiene, inoltre, indicazioni riguardanti il pensionamento anticipato per i lavoratori precoci e i trattamenti previdenziali di fine servizio e fine rapporto”.

Il decreto

La circolare

Max