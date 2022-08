Scuola, anche i prof no vax tornano in classe

Scuola, anche i prof no vax tornano in classe. Con l’inizio del nuovo anno scolastico, anche il personale non vaccinato potrà tornare a lavoro. L’indicazione è inserita nell’ultima circolare inviata nei giorni scorsi dal ministero dell’istruzione.

Le disposizioni emergenziali, infatti, si esauriranno il 31 agosto. Questo implica che prof, personale amministrativo e Ata che non si sono mai sottoposti alla vaccinazione contro il Covid 19 non avranno più alcun impedimento al tornare sul posto di lavoro.

Tra le disposizioni del ministero della salute per l’anno scolastico 2022/2023 c’è anche la fine dell’obbligo di indossare le mascherine FFP2, se non per i soggetti fragili più a rischio in caso di contagio.