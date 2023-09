“Per anni hanno assicurato la copertura dei servizi educativi offerti da Roma Capitale, garantendo la tenuta di un comparto che soffre un’annosa carenza di personale e rispondendo alle chiamate anche durante periodi critici come quello della pandemia. Eppure, il Campidoglio continua a ignorare l’esistenza delle insegnanti della scuola dell’infanzia che rientrano nella categoria delle cosiddette “messe a disposizione”. Finora per loro le tutele sono state pari a zero, basti pensare che è stato addirittura ignorato il rispetto del criterio dei titoli abilitanti nell’ordine di chiamata, in barba a qualsiasi principio di correttezza oltre che all’osservanza delle disposizioni ministeriale.

È giusto che l’amministrazione capitolina ripensi e ridefinisca questo istituto, garantendo al personale a chiamata un trattamento più equo. Anche per questo oggi mi unirò a loro nella manifestazione in programma dalle 14.00 a piazza del Campidoglio: è arrivato il momento di far uscire queste persone dal precariato nel quale sono state ingiustamente relegate per troppo tempo, garantirne la dignità e riconoscerne la professionalità”.

Così in una nota Flavia De Gregorio, capogruppo capitolino di Azione.

