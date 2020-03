Scuole chiuse, Meloni: “Prima famiglie nel panico, poi smentiscono”

“Nel giro di 30 minuti hai le famiglie bloccate, gente nel panico magari hanno già allertato i nonni, poi ti dicono che non è vero“.

E’ vero che non è il momento di fare polemiche ma, oggettivamente, non è proprio più possibile fingere di ignorare la mediocre gestione della situazione da parte di questo governo, che continua quotidianamente ad alimentare incertezza e confusione. Del resto, dopo ‘il capolavoro’ di Conte, che ha ‘denunciato in mondovisione’ una falla del sistema sanitario del Nord, quando invece come vediamo sta facendo miracoli (quasi 30mila tamponi effettuati afronte dei 3mila francesi), ormai c’è da aspettarsi di tutto.

Dunque ha ragione stavolta Giorgia Meloni a sottolineare la pessima gestione di questa emergenza: “Smentita della ministra Azzolina sulla decisione della chiusura della scuola? Ma vi rendete conto, prima danno la notizia, poi esce il ministro e dice che non è vero“, scrive la leader di Fratelli d’Italia che poi domanda e si domanda: “ma come si può andare avanti così?“.

Max