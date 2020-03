“Sebbene lontana vediamo la luce in fondo al tunnel”, Gallera: meglio in...

Una conferenza stampa finalmente differente da quelle che l’hanno preceduta nelle settimane passate. Intervenendo in video-conferenza l’assessore al Welfare della Lombardia, Giulio Gallera, ha infatti annunciato che: “Il trend è in calo, oggi posso dire che il trend in calo si conferma, da tanti punti di vista, forse è la prima giornata positiva, di questo mese duro durissimo, ma non cantiamo vittoria, non è ancora il momento di rilassarci, ma di stare ancora più concentrati che mai“.

Max