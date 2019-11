Seggiolini auto, c’è tempo fino al giugno 2020. Contributi ‘ad Ise’

Sono stati due emendamenti presentati in commissione Finanze ieri dal M5s nell’ambito del dl fiscale, a far si che per quanti ancora non si sono adeguati con il seggiolino anti-abbandono, le sanzioni saranno sospese fino al primo giugno 2020. Ma non solo, nell’ambito delle modifiche presentate, potrebbe aumenta anche il contributo per l’adeguamento, che passerà dagli attuali 30 a 50 euro. Attenzione però: l’erogazione del contributo è da considerarsi a supporto di quanti in possesso un reddito Isee fino a 9.360 euro.

Tra le modifiche buone notizie soprattutto per i balneari

Ma la sorpresa più grande, per noi ‘umili clienti estivi’, tra le varie modifiche alle quali si sta lavorando, l’eventualità – per tutto il 2020 – di estendere lo stop al pagamento dell’affitto pagato dagli stabilimenti balneari! Una proposta di modifica che comporterebbe, si apprende, anche ‘la sospensione dei procedimenti di revoca, sospensione e decadenza della concessione balneare, per via del mancato versamento del canone demaniale. Infine, il blocco dei procedimenti di ‘riscossione coattiva’ di tutti gli importi iscritti a ruolo.

