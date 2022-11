“Senza stivali, al gelo, lotto per non ammalarmi”, il tweet struggente di Navalny dal carcere duro  

“Senza stivali, al gelo, lotto per non ammalarmi”, il tweet struggente di...

E’ indubbiamente il più tenace dissidente di tutta la Russia, talmente ‘scomodo’ che, fallito un tentativo di avvelenamento (si è salvato in extremis), è stato confinato in un gelido ed inumano luogo di detenzione nella steppa russa.

Ed oggi via Twitter Alexei Navalny per dare idea di come sia stato ridotto a trascorrere le sue monotone giornate, ha informato il mondo scrivendo che “Sono senza stivali invernali e devo scegliere se rinunciare all’ora e mezza d’aria – in un pozzo gelato più piccolo della mia cella – o rischiare d’ammalarmi per il freddo”.

Navalny: “”Se siete vivi e in buona salute fuori da qui, ve la cavate bene. Fate qualcosa che avvicini la Russia alla libertà”

Una condizione ridotta ai limiti della sopravvivenza la sua, che fanno dell’intellettuale seguitissimo da milioni di russi, un recluso solitario impegnato soltanto a dover tenere alla soddisfazione dei soli bisogni primari dell’esistenza.

Poi, in riferimento ad una delle specialità di Starbucks, Navalny conclude il suo amaro messaggio affermando: “Se siete vivi e in buona salute fuori da qui, ve la cavate bene. Finite il vostro ‘pumpkin latte’ e andate a fare qualcosa che avvicini la Russia alla libertà“.

Max