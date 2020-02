Serale Amici 2020: quando inizia il talent show di Maria De Filippi

Amici di Maria De Filippi è uno dei talent show più seguiti in Italia, l’edizione 2019/2020 del celebre programma di Canale 5 è già iniziata nella versione pomeridiana in onda ogni sabato sulla rete Mediaset alle 14.10 ed in onda tutti i giorni su Real Time con il daytime condotto da Lorella Boccia e Marcello Sacchetta.

Serale Amici 2020: data di inizio

Ma quando inizia il serale di Amici 19? Secondo TVBlog.it il programma di Maria De Filippi potrebbe arrivare nel prime time di Canale 5 venerdì 28 febbraio. Se la notizia dovesse venir confermata, dunque, quest’anno il serale del talent show Mediaset inizierebbe in anticipo rispetto alla classica collocazione a fine marzo, questo forse per evitare lo scontro diretto con Ballando con le Stelle e allo stesso tempo permettere a C’è Posta per Te di proseguire la messa in onda nel sabato sera. Dunque sembrerebbe che il serale di Amici 2020 si scontrerà nella programmazione tv del venerdì sera con la nuova edizione della Corrida condotta anche quest’anno da Carlo Conti.

Allievi Amici 19 ammessi al serale

Dopo aver visto quando inizia il serale di Amici 19, vediamo chi sono i dieci allievi ammessi alle fasi finali del programma condotto dalla De Filippi. Ad oggi grazie al pomeridiano di Amici abbiamo visto raggiungere il serale di Amici 2020 questi talenti: NAYT (cantante), NICOLAI (ballerino), GIULIA (cantante), VALENTIN (ballerino), GAIA (cantante) e JAVIER (ballerino). Mancano quindi all’appello ancora quattro posti che saranno assegnati dai maestri della scuola entro qualche settimana.