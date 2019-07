Sergio Marchionne, chi è: carriera e biografia del compianto manager a un anno della scomparsa

Un anno fa si spegneva Sergio Marchionne. A 66 anni, una delle più brillanti figure manageriali della sfera imprenditoriale italiana moriva dopo un calvario che ha lasciato tutti interdetti.

Ma chi era Sergio Marchionne? Per cosa, esattamente, viene ricordata la sua intramontabile figura? Ecco cosa c’è da sapere su di lui.

Sergio Marchionne, chi è: vita, carriera, studi, sfera privata e successi del grande manager Fca

Nato a Chieti il 17 giugno 1952, Sergio Marchionne ha conseguito tre lauree: in Legge alla Osgoode Hall Law School of York University, un Master in Business Administration (MBA) presso la University of Windsor e una laurea in filosofia conseguita presso l’Università di Toronto.

La sua ascesa parte dalla Deloitte dal 1983 al 1985 come commercialista, prima di ricoprire, nei tre anni successivi, il ruolo di controllore di gruppo , in seguito, di direttore dello sviluppo aziendale presso il Lawson Mardon Group di Toronto.

Diventa vice presidente esecutivo della Glenex Industries nel 1989 e, un anno dopo, ricopre il ruolo di responsabile dell’area finanza della Acklands e, al tempo stesso, la carica di responsabile per lo sviluppo legale e aziendale presso il Lawson Group, acquisito nel frattempo da Alusuisse Lonza (Algroup).

Ricopre ruoli di crescente responsabilità, presso la sede centrale di Zurigo, fino a diventarne l’amministratore delegato.

Dal 1992, per dieci anni, guida il Lonza Group, separatosi da Algroup, prima di venir nominato amministratore delegato del Gruppo SGS di Ginevra.

Sergio Marchionne, chi è: il passaggio in Fiat su indicazione di Umberto Agnelli

E a partire dal 2003, su designazione di Umberto Agnelli, entra a far parte del Consiglio di Amministrazione del Lingotto Fiat; in seguito, viene nominato Amministratore delegato del Gruppo Fiat. Dopo alcuni contrasti con il dirigente tedesco Herbert Demel, nel 2005 assume anche la guida di Fiat Auto in prima persona.

Il 2 giugno del 2006 viene nominato Cavaliere dell’Ordine al merito del Lavoro dal presidente della Repubblica Giorgio Napolitano; l’anno successivo, invece, riceve una laurea honoris causa in Economia Aziendale dall’Università degli studi di Cassino, e nel 2008 una laurea magistrale ad Honorem in Ingegneria Gestionale dal Politecnico di Torino nel 2008.

Nel 2006 è stato inoltre nominato Presidente della European Automobile Manufacturers Association (ACEA). Insieme a Luca Cordero di Montezemolo, è considerato l’artefice dell’avvenuto risanamento della divisione Fiat.

Sergio Marchionne, chi è: la strategia Chrysler e il passaggio in Ferrari

In pieno periodo di crisi internazionale globale, nel mese di aprile del 2009 Marchionne effettua lunghe e travagliate trattative legate all’acquisizione della statunitense Chrysler con i sindacati ed il governo americano, sino alla nascita, nel 2014, della Fiat Chrystler Automobiles, meglio conosciuta come FCA.

Nel settembre dello scorso anno sostituisce Luca Cordero di Montezemolo alla presidenza della Ferrari, che si era scorporata dall’azienda italo-statunitense.

A causa dell’aggravarsi delle sue condizioni di salute, il consiglio di amministrazione di FCA, il 21 luglio 2018, decide di sostituirlo con Michael Manley, in precedenza responsabile del marchio Jeep.