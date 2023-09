Settimana europea della mobilità – Celli: “Anche da Roma messaggio prezioso per sostenibilità e risparmio energetico”

La Presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli ha partecipato questa mattina alla conferenza stampa di presentazione degli eventi promossi da Roma Capitale per la Settimana Europea della Mobilità.

“Mobilità, sostenibilità e risparmio energetico sono temi centrali sui quali impegnarci per migliorare la qualità della vita dei cittadini. E’ uno degli obiettivi prioritari che la nostra amministrazione sta cercando di raggiungere con misure e azioni concrete. L’Assemblea capitolina affianca questo percorso virtuoso. Lo abbiamo fatto ad esempio dando il via libera ai fondi per sostenere la tessera Metrebus per gli under 19 che si sta rilevando già una scelta vincente. E’ un’iniziativa che coinvolge i più giovani per promuovere una nuova consapevolezza del trasporto pubblico, della mobilità urbana e del risparmio energetico. Sono certa che con gli eventi e le iniziative della Settimana della mobilità, che interessano diverse zone della città, lanceremo anche da Roma un messaggio prezioso in tale direzione”, afferma la Presidente Svetlana Celli (nella foto).

