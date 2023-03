Sgarbi a Domenica In: “Quelle nate dopo il 2000 tutte tr…” – Video

(Adnkronos) – “C’era una mia assistente del 1996, una bella ragazza, per farmi capire come fossero i tempi diceva che quelle nate nel 2000 sono tutte tr…”. Vittorio Sgarbi ‘deborda’ a Domenica In e sui social scoppia la bufera. “Non dire queste cose…”, prova a tamponare Mara Venier. Sgarbi si rivolge alla figlia, presente in studio accanto a lui: “Tu di che anno sei? 1999, vero? Sei del 200o?. Stai attenta allora…”. Dopo il break pubblicitario, arrivano le scuse di Sgarbi: “Mi scuso, non è vero quello che ho detto… Mi scuso molto…”. (www.raiplay.it)