Sicurezza Roma – Casini e Leoncini (Iv): “Ancora scene di violenza a Termini, cosa si aspetta a intervenire?”

“Sono mesi che denunciamo la situazione drammatica in cui versa la stazione Termini, teatro sempre più frequente di episodi di violenza. L’ultimo avvenuto proprio ieri sera, protagonista lo stesso uomo visto già altre volte aggredire passanti e disturbare viaggiatori e che ancora una volta ha seminato il panico tra i presenti, costringendo gli agenti di polizia a fermarlo. Un soggetto evidentemente pericoloso che, sebbene noto alle forze dell’ordine, continua ad agire indisturbato con le stesse modalità violente. La zona ha raggiunto ormai livelli di degrado intollerabili e ci chiediamo cosa davvero si stia aspettando per intervenire in modo risolutivo a tutela di turisti, commercianti e residenti della zona. Rivolgiamo nuovamente un appello alle istituzioni e all’Assessorato capitolino competente perché si attivino subito per ristabilire condizioni adeguate di decoro e sicurezza a Termini, prima di essere costretti a commentare l’ennesima aggressione”.

Così Valerio Casini e Francesca Leoncini, consiglieri capitolini di Italia Viva.

Max