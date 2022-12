Sinisa Mihajlovic, Bartoletti: “Non tutti possono reggere il suo sguardo”

(Adnkronos) – “Per me è un giorno due volte triste. Personalmente gli sono grato per l’amicizia che mi ha dato e per aver capito la forza della mia amicizia. Ci ha insegnato tante cose, in tutti i momenti della sua vita e le ha insegnate anche a quelli che non sanno di averle apprese da lui. Con la sua forza, la sua testardaggine, e col suo culto della lealtà”. A dirlo all’Adnkronos è Marino Bartoletti, che rende omaggio a Sinisa Mihajlovic, morto oggi all’età di 53 anni dopo una lunga malattia. “Auguro a tutti anche adesso -prosegue Bartoletti- di poter reggere il suo sguardo. Non sono sicuro che questo valga per tutte le persone che l’hanno conosciuto”.