Skam Italia 4: perché non ci sono Eleonora e Edoardo

Perché Eleonora ed Edoardo non ci sono in Skam Italia 4? Questa è la domanda che si stanno facendo quasi tutti i fan della serie, fra le più seguite sulla piattaforma di streaming Netflix.

Skam Italia, la serie nata da un remake di un format norvegese e che ha avuto tanto successo anche dalle nostre parti, ha avuto fortuna soprattutto per i suoi attori e personaggi. Ma in tanti sono rimasti delusi dal fatto che Eleonora e Edoardo sono stati praticamente tagliati nella quarta stagione.

Vediamo perché Eleonora e Edoardo si vedono poco in Skam Italia 4, e perché non ci sono nella nuova stagione.

Eleonora e Edoardo, perché se vedono poco in Skam Italia 4? Le ragioni della loro assenza

La quarta stagione di Skam Italia è incentrata su un nuovo personaggio principale, Sana Allagui, interpretata da Beatrice Buschi. La ragazza italo tunisina è combattuta fra le sue origini e la voglia di rompere gli schemi.

Sono presenti tutti gli amici della scuola superiore, ma gli affezionati non hanno potuto fare a meno di notare che la presenza di Eleonora ed Edoardo nella quarta stagione è ridotta all’osso.

Nella terza stagione, proprio la storia d’amore fra i due aveva appassionato i fan. Eleonora Sava (interpretata da Benedetta Gargari) e Edoardo Incanti (interpretato da Giancarlo Commare) fanno solo una brevissima apparizione nel finale della quarta stagione di Skam Italia 4.

Chi ha visto la terza stagione, poteva aspettarsi una loro assenza, vista la volontà della coppia di partire per l’America. C’è da dire che anche nella versione norvegese di Skam, a questo punto della storia la coppia si defila.

Il regista Ludovico Bessegato ha spiegato la cosa a Fanpage.it: “La loro uscita di scena era prevista già con la fine della terza stagione, con il trasferimento di entrambi in America per motivi di studi, quindi non c’è stato alcun tipo di abbandono. Entrambi hanno sempre sostenuto la serie e hanno fatto di tutto per ritagliarsi delle giornate precise per girare sul set. Detto questo, ricordo che anche nella versione originale norvegese Edoardo Incanti non c’è quasi mai nella quarta stagione, per cui la sceneggiatura non è stata così tanto falsata“.

