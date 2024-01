Social Card 2024, 80 euro ogni due mesi con la Carta Acquisti. Chi può riceverla?

Con il nuovo anno, il 2024, si rinnova il programma Carta Acquisti. È dedicato ai cittadini di età pari o superiore ai 65 anni e ai genitori di bambini di età inferiore ai tre anni. Il requisito è rientrare nei criteri Isee previsti per le varie categorie e potranno ricevere un contributo di 80 euro ogni due mesi per spese alimentari, sanitarie e per pagare le bollette di luce e gas.

L’annuncio è del Ministero dell’Economia e delle Finanze. La domanda si può presentare – in maniera completamente gratuita per gli aventi diritto – negli Uffici Postali compilando i moduli che sono stati pubblicati sul sito del ministero dell’Economia e delle Finanze.

I beneficiari che hanno ottenuto la carta elettronica negli anni precedenti e continuano a rientrare nei requisiti previsti – si legge nella nota – potranno usufruire del contributo senza bisogno di presentare una nuova richiesta.

Dal 1 gennaio 2024 sono in vigore gli aggiornamenti ISTAT per gli importi di reddito e l’indicatore ISEE. Per effetto delle disposizioni normative che regolano la Carta Acquisti, gli importi di reddito e l’indicatore ISEE che regolano l’accesso al citato contributo, per il 2024, sono perequati al tasso di inflazione ISTAT.

“A partire dall’1 gennaio 2024 – si legge sul sito del MEF – il limite massimo del valore dell’indicatore ISEE e dell’importo complessivo dei redditi comunque percepiti sono rispettivamente così determinati: per i cittadini nella fascia di età dei minori di anni 3, valore massimo dell’indicatore ISEE pari a euro 8.052,75; per i cittadini di età compresa tra i 65 e i 70, valore massimo dell’indicatore ISEE pari a euro 8.052,75 e importo complessivo dei redditi percepiti non superiore a euro 8.052,75; per i cittadini nella fascia di età superiore agli anni 70, valore massimo dell’indicatore ISEE pari a euro 8.052,75 e importo complessivo dei redditi percepiti non superiore a euro 10.737,00.”

Per quanto riguarda i moduli da presentare, ecco le indicazioni: “Alla luce delle suddette indicazioni, a partire dal 1.1.2024, per i cittadini che presentano domanda per ottenere il beneficio Carta Acquisti, dovrà essere utilizzata la nuova modulistica con i limiti ISEE e reddituali sopra riportati. I moduli sono disponibili presso gli Uffici postali e nei siti internet di INPS, POSTE ITALIANE, Ministero dell’Economia e delle Finanze e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.”