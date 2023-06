Sociale Roma – L’Ass. Funari: “Presto oltre 7.000 posti diffusi per l’attivazione dei centri estivi 2023”

Da una rapida ricognizione sulle procedure in corso nei Municipi, è emerso che saranno più di 7.000 i posti a disposizione per i centri estivi.

“Siamo riusciti, anticipando i fondi che arrivano ogni anno dal governo purtroppo a estate chiusa, a garantire le risorse necessarie per attivare i centri estivi, oltre ai fondi già previsti a disposizione dei Municipi – spiega l’assessora alle Politiche Sociali e alla Salute Barbara Funari – Possiamo dunque contare su oltre 7.000 posti diffusi su tutto il territorio comunale.

Ringrazio i Municipi per il lavoro che hanno svolto per consentire l’attivazione di un servizio decisamente importante per i bambini e per le famiglie, un luogo di aggregazione e di inclusione. In queste settimane la Commissione scuola e la Commissione sociale capitoline stanno anche approfondendo eventuali criticità su alcuni Municipi, ora in via di risoluzione, per garantire il diritto alla partecipazione ai centri di tutti i bambini con disabilità“.

