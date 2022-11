Sondaggi: Fratelli d’Italia sale al 29,4%, mentre il M5s (16,8%) stacca il Pd in caduta libera (16%)

Sul fronte del cosiddetto ‘gradimento popolare’ esteso ai vari schieramenti politici, c’è da registrare l’ormai inarrestabile crescita di Fratelli d’Italia, e dal ‘corposo’ distacco del Movimento 5 Stelle a spese del Pd.

Intenzioni di voto: Fratelli d’Italia continua a crescere toccando il 29,4%, è il primo partito in assoluto

Come rivela infatti l’esito del sondaggio condotto da Swg (l’azienda che studia le intenzioni di voto per il Tg La7), in questa ultima settimana (malgrado le ‘scialbe’ opposizioni), lo schieramento guidato dalla premier Giorgia Meloni è riuscito a guadagnarsi un altro 0,3% in più, arrivando a toccare ben il 29,4%.

Intenzioni di voto: il M5s continua a salire guadagnando un +0,5%, mentre il Pd scivola al 16%

Continua però a crescere anche il movimento di Giuseppe Conte che, forte di un + 0,5%, questa settimana ha toccato il 16,8%, staccando così il Partito Democratico il quale, perde invece uno 0,3% che lo vede scendere al 16%.

Intenzioni di voto: Azione-Italia Viva staccano nell’ordine la Lega e poi Forza Italia

Seguono quindi quelli del cosiddetto ‘Terzo polo’ (Azione-Italia Viva), oggi all’8,4%, poi la Lega (7,7%), e quindi Forza Italia (al 6,3%), che segnano entrambi un -0,2%.

Infine, ecco al 4% Verdi e Sinistra, e +Europa che scivola al 3,7%. Resta invece stabile al 2,5% mentre Italexit.

Max