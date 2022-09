Sondaggio elezioni: il centrodestra (42%) ‘doppia il centrosinistra (28%), ma il M5s sorpassa la Lega

In ordine di tempo, l’ennesimo sondaggio indirizzato alle intenzioni di voto per le imminenti elezioni politiche, porta la firma dell’istituto di ricerca Quorum/YouTrend per Sky Tg24.

Anche qui si evidenzia il forte distacco che separa la coalizione di centrodestra (47,2%), da quella di centrosinistra (28%).

Sondaggio elezioni: fra tutti gli schieramenti Fdi stacca il Pd, ed il M5s umilia la Lega

Nello specifico, è sempre Fratelli d’Italia il primo partito, in virtù del 25,3% registrato, con un ulteriore incremento, visto che nella precedente rilevazione di Quorum/YouTrend, era al 24,2%.

Segue poi il Pd 21,2% (21,9% la scorsa settimana) e, ‘sorpresa annunciata’, ecco subito dopo il M5S (al 13,8%, rispetto al precedente 12,1%, e poi la Lega (12,9%), qui potrebbero aver notevolmente influito le differenti posizioni rispetto al Reddito di cittadinanza.

Sondaggio elezioni: a seguire diversi schieramenti compresi fra il 7,9% di Fi, e l’1% dell’Unione popolare

A seguire ecco quindi Forza Italia (7,9%); Azione/Italia Viva 5,5%; Sinistra italiana/Europa Verde si attestano al 3,4%; ItalExit al 2,4%; +Europa stabile al 2,2%; Impegno Civico è allo 1,2%; Noi Moderati all’1,1% ed Unione Popolare all’1% .

La quota di indecisi ed astenuti è al 41%.

Sondaggio elezioni: il Presidente Mattarella e Mario Draghi, sono le figure che suscitano maggior fiducia

A suscitate maggiormente fiducia sono ancora gli stessi di pochi mesi fa: il Presidente Sergio Mattarella (59%), ed il presidente del Consiglio uscente, Mario Draghi (52%) su tutti.

Sondaggio elezioni: fra i leader dei vari schieramenti in lizza, Giuseppe Conte precede la Meoni di 1 punto

Quindi, fra i leader di partito, ecco Giuseppe Conte (37%); Giorgia Meloni (36%); Matteo Salvini (32%), Silvio Berlusconi (31%), Emma Bonino (24%), Enrico Letta (23%), Luigi Di Maio (20%), Carlo Calenda (17%) e Matteo Renzi (16%).

Sondaggio elezioni: il 79% degli italiani non ripone fiducia nella politica, il 55% è invece soddisfatto del governo uscente

Intanto, riguardo alla fiducia nella politica in generale, gli italiani continuano a non riporne (79%), mentre esprimono un giudizio positivo sull’operato del governo uscente (55%).

Sondaggio elezioni: che sia di centrodestra o di centrosinistra, per gli itaiani il prossimo governo non arriverà a Natale

Infine, dopo aver rivelato che, riguardo alla politica estera gli italiani rimangono ‘europeisti’, e che il 43% non recrimina la decisione di aver imposto le sanzioni alla Russia, il sondaggio Quorum/YouTrend illustra forse il dato più interessante: prevale infatti un forte scetticismo circa l’effettiva solidità di entrambe le opposte coalizioni e, soprattutto, sulla reale capacità dei loro leader. Non a caso, se il 16% degli intervistati afferma che, se di centrodestra, il prossimo governo potrebbe non arrivare a Natale, addirittura il 29% pensa la stessa cosa se a vincere fosse il centrosinistra.

