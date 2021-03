“Sostegno a famiglie ed automi. Prolungamento della Cig”, Draghi anticipa le nuove misure economiche

Nell’ambito delle visita che oggi ha effettuato all’hub vaccinale intero all’aeroporto di Fiumicino, il premier ha anche colto l’occasione per annunciare e commentare alcune delle misure inserite all’interno del nuovo dl. Del resto, ha spiegato Draghi, “Il ricordo della scorsa primavera è vivo, faremo di tutto per impedire che si ripeta. Abbiamo adottato misure restrittive adeguate e proporzionate con un decreto legge che vedrà il Parlamento coinvolto nella discussione. Le scelte sono state condivise più volte nella conferenza stato-regione, nello spirito di massima collaborazione”.

Draghi: “Per le famiglie lavoro agile e congedi parentali straordinari e baby sitting”

“A queste misure – rimarca Draghi – si accompagna l’azione di governo a sostegno di famiglie e imprese e l’accelerazione della campagna vaccinale, che sola dà speranza di uscita dalla pandemia. Per venire incontro alle esigenze delle famiglie, abbiamo deciso, già nel decreto legge di oggi, di garantire il diritto al lavoro agile per chi ha figli in didattica a distanza o in quarantena. Per chi svolge attività che non consentono lo smart working, sarà riconosciuto l’accesso ai congedi parentali straordinari o al contributo baby-sitting”.

Draghi: “Subito il prolungamento della Cig e fondi per il contrasto alla povertà”

Sempre in merito al decreto appena varato, il premier aggiunge che ”Le misure previste nel decreto legge sono corpose, coprono una platea più ampia e arriveranno rapidamente. Tra i provvedimenti più significativi, c’è il prolungamento della cassa integrazione guadagni, un più ampio finanziamento degli strumenti di contrasto alla povertà, per sostenere i ‘nuovi poveri’, coloro che sono diventati maggioranza nelle file della Caritas”.

Draghi: “La settimana prossima scostamento di Bilancio per sostenere l’economia e le partita Iva”

Dunque, nel decreto “che comprende tutte le altre misure di sostegno all’economia, è previsto per la settimana prossima. Per questo i 32 miliardi già autorizzati sono interamente impegnati. Ma non basta. Ho intenzione di proporre al Parlamento, in occasione della presentazione del Documento di Economia e Finanza, un nuovo scostamento di bilancio”, Inoltre, ha aggiunto, “Agli autonomi e alle partite Iva che hanno patito perdite di fatturato riconosceremo contributi in forma più semplice e immediata, senza criteri settoriali”.

