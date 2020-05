Spadafora: “Voucher per chi ha comprato biglietti per eventi sportivi”

La Lega si è riunita oggi per delineare le linea guida per la ripresa del campionato di Serie A e in generale del calcio professionistico. La scadenza è fissata ad agosto, la ripresa ancora da decidere. In attesa di capire la data il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha fatto il punto sul. Momento attuale, annunciando una gradita sorpesa: “Tutti coloro che hanno acquistato un biglietto per assistere ad una partita o evento sportivo disputatosi a porte chiuse o annullato, potranno richiedere a chi lo ha emesso il rimborso sotto forma di voucher da riutilizzare”.

Ha continuato il ministro: “Non intendiamo rimanere indietro: abbiamo pronto ben un miliardo di euro per investimenti nel settore sportivo. Le ASD potranno usufruire inoltre di una misura economica a fondo perduto da 17 milioni di euro per poter finire la stagione. Nel primo decreto avevamo sospeso soltanto gli affitti pubblici.

Fermo restando che c’è la sospensione del canone di affitto fino al 30 giugno, abbiamo introdotto la possibilità di rinegoziare i contratti di concessione, sia la durata sia il costo. Inoltre, per un periodo che va da marzo a luglio è possibile richiedere il rimborso di almeno del 50% anche per l’affitto delle strutture private. Chi ha già pagato potrà recuperare a valere sui mesi successivi”, ha concluso Spadafora.