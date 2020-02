Spallanzani: migliora la coppia di cinesi. Bene l’italiano alla Cecchignola

Benché “è tuttora ricoverata in terapia intensiva”, la coppia di cinesi ricoverata allo Spallanzani di Roma “presenta un lieve miglioramento delle condizioni generali”. Dunque una buona notizia rispetto ai due 60enni provenienti da Wuhan, e risultati positivi al test del nuovo coronavirus, nello specifico, spiegano ancora dalla direzione sanitaria della strutura capitolina, “il paziente maschio presenta una riduzione del supporto respiratorio con partecipazione attiva alla respirazione. La prognosi resta riservata”.

Sempre allo Spallanzani prosegue senza ‘sorprese’ la quarantena degli altri 20 cinesi, facenti parti della comitiva turistica proveniente da Wuhan.

In tal senso lo Spallanzani ricorda che, ad oggi, complessivamente sono stati sottoposti al test per il nuovo coronavirus 58 pazienti. Se 46 sono stati dimessi, 13 sono stati invece trattenuti (come la coppia in terapia intensiva), e di 9 si attendono gli esiti definitivi dei test effettuati.

Intanto alla Cecchignola prosegue il decorso della malattia del giovane italiano trovato positivo al coronavirus il quale, assicurano i medici che lo seguono, “Continua a essere in buone condizioni generali“.

Max