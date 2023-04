Spazio, lanciata Starship ma esplode a 3 minuti dal decollo

(Adnkronos) – Starship di Space X decolla ma non riesce il suo volo suborbitale perché il razzo esplode prima della separazione del Primo Stadio. Sul suo account Twitter Space X sottolinea che “con un test come questo il successo arriva da quello che si impara”. “Oggi questo test ci aiuterà a migliora l’affidabilità di Starship mentre Space X cerca di rendere la vita multi-planetaria” aggiunge il tweet. Starship potrebbe riportarci sulla Luna ed il test di oggi era il primo test di volo congiunto della navicella Starship con il razzo Super Heavy. La navicella Starship è stata selezionata dalla Nasa per riportare astronauti sulla Luna con la missione Artemis III. Il secondo tentativo di lancio di Starship è partito dalla base di Boca Chica, in Texas, negli Usa, dopo lo stop al primo tentativo di lancio del 18 aprile scorso, interrotto a 40 secondi dal decollo. Il test avrebbe dovuto far realizzare alla navicella di Space X un’orbita quasi completa.

“Congratulazioni a tutto il team di Space X per l’emozionante test di lancio di Starship. Abbiamo imparato molto per il prossimo test che avverrà fra pochi mesi”. Così in tweet il patron di Space X, Elon Musk, commenta il secondo tentativo di test di Starship esploso tre minuti dopo il lancio.