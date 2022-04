Spezia-Inter 1-3, nerazzurri primi in classifica

(Adnkronos) – L’Inter vince 3-1 sul campo dello Spezia nell’anticipo della 33esima giornata della Serie A e sale in testa alla classifica con 69 punti, in attesa del risultato di Milan-Genoa. I nerazzurri sbloccano il risultato al 31′ con Brozovic, che inizia e conclude l’azione del vantaggio. Il croato ispira, D’Ambrosio si trasforma in centravanti e di testa offre il pallone al centrocampista: sinistro potente dal limite dell’area, 0-1. I padroni di casa non cambiano atteggiamento dopo il gol incassato. Lo Spezia rimane prudente e cerca di rimanere in partita.

L’Inter tiene le redini del gioco, aumenta la pressione e al 73′ raddoppia. Perisic scappa a sinistra e crossa, Lautaro Martinez azzecca il tocco al volo: palla all’angolino basso, 0-2. Lo Spezia, senza più nulla da perdere, prova a gettarsi in avanti e all’88’ riesce a riaprire il match. Maggiore da fuori inventa un destro perfetto: 1-2. I padroni di casa tentano l’assalto finale e offrono praterie all’Inter, che al 93′ chiude i conti. Lautaro offre a Sanchez un pallone da depositare in rete, 1-3.