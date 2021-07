Spread oggi, com’è il differenziale tra Bund e Btp

Come procede, oggi, quanto allo Spread? E i principali titoli di Borsa? Come sta andando il noto differenziale tra Bund e Btp nella giornata odierna, 28 Luglio 2021? E nel contempo, come stanno rispondendo ai segnali economici e finanziari i principali listini e le principali Borse europee, a iniziare da quella di Milano?

Ecco la situazione in tempo reale e anche un quadro completo di ciò che è successo intorno allo spread negli ultimi giorni. Per chi non sapesse, lo spread ogni giorno è al centro dell’attenzione di esperti e non. Per sapere cos’è lo spread e cioè il differenziale tra Btp e Bund, clicca qui.

Spread, come sta andando oggi 28 luglio

Spread tra Btp e Bund a quota 110,74 Euro alle 10.30.

Borse europee si mantengono sopra la parità a metà seduta dopo la frenata della vigilia: la più convinta è Parigi che sale allo 0,81%, seguono Milano allo 0,59% a 25.229, Francoforte allo 0,25% e Londra allo 0,19%. Seguono contrastati i future di Wall Street (Don Jones perde lo 0,02%, mentre l’S&P guadagna lo 0,09% e il Nasdaq lo 0,19%), nel giorno del verdetto della Fed sulle linee di politica monetaria. Gli economisti sono convinti che sarà confermato lo status quo, ma attendono le indicazioni che darà il numero uno, Jerome Powell, per comprendere le mosse dell’istituto nei prossimi mesi.

Ma cos’è lo spread? Si tratta del differenziale tra Btp e Bund si ha a che fare con un indice di comparazione tra titoli di stato. L’oscillazione di questi titoli è influenzata dalle vicende politiche, economiche e finanziarie dei rispettivi paesi e va a sottolineare le curve di crescita o di decrescita del flusso economico di un paese in quel particolare contesto.

Del resto, Spread è preso in riferimento anche un termine generico per indicare, semplicemente, la differenza esistente fra due valori in quanto tale.

Si parla di spread a tutto tondo, dunque. Ma nel caso più comune, e quello che interessa maggiormente agli italiani (esperti di economia e non) è per appunto quello che traccia la differenza tra il valore dei titoli di stato italiani e quelli teutonici.