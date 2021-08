Stangata d’autunno, + 645 euro a famiglia: prezzi in aumento e rincari

E’ in arrivo la stangata d’autunno per le famiglie. “L’inflazione al 2,1% si traduce in una maggiore spesa annua pari a +645 euro” per nucleo. E’ quanto calcola il Codacons analizzando i dati diffusi dall’Istat sui prezzi al consumo di agosto. “Solo il comparto dei trasporti, che registra ad agosto una crescita record del +5,3% determina per un nucleo con due figli una maggiore spesa per gli spostamenti pari a +286 euro annui”, sottolinea l’associazione.

“Avevamo denunciato una raffica di rincari di prezzi e tariffe registrati ad agosto – afferma il presidente del Codacons, Carlo Rienzi – nel comparto turistico e in quello dei trasporti, e puntualmente l’Istat ha confermato il nostro allarme registrando una impennata dell’inflazione al +2,1%. Alla base della forte crescita dei listini, tuttavia, non vi sono solo i beni energetici e la benzina, ma pesano in modo evidente le speculazioni sulle villeggiature degli italiani, con rincari del tutto ingiustificati che hanno interessato il settore delle vacanze, dagli alloggi agli stabilimenti balneari, passando per aerei, traghetti, pacchetti vacanza e ristoranti”.

“Le vacanze estive 2021 degli italiani – dice ancora – saranno ricordate come quelle più ‘salate’ degli ultimi anni, caratterizzate da aumenti a cascata di prezzi e tariffe che hanno portato una villeggiatura nel nostro paese a costare mediamente l’11% in più rispetto allo scorso anno”, conclude Rienzi.