Stasera in tv 12 Giugno 2020: cosa vedere nei canali Mediaset

Come noto e come da tradizione, i tre principali canali Mediaset ogni sera per il loro prime time preparano un ‘piatto’ variegato che si snoda sui binari diversi della varietà dell’offerta: provare, ossia, a captare il numero più ampio di utenti e spettatori per vincere la gara degli share.

Cosa prevede dunque il carrello di oggi 12 Giugno sui tre canali di Mediaset? Qui invece, l’elenco completo della programmazione dei canali in chiaro di oggi 12 giugno 2020.

Canale5, ore 21.40: Notting Hill

Ritorna un evergreen su Canale5. Si tratta del film di Roger Michell del 1999, con Julia Roberts, Hugh Grant, Richard McCabe. Come sanno i fan della pellicola, la trama racconta la storia di un giovane un po’ buffo e titolare di una piccola libreria inglese che conosce e riesce a sedurre quasi per caso un’affascinante star del cinema, andata in incognito nel suo negozio nel quartiere londinese di Notting Hill.

Italia1, ore 21.30: Olè

In questo caso la scelta è puntare sull’ironia. Parliamo di un film di Carlo Vanzina del 2006, con Massimo Boldi, Vincenzo Salemme, Daryl Hannah, Enzo Salvi e Natalia Estrada.

La storia narra di Archimede, docente di matematica, e Salvatore detto Sasà, docente di lettere, che insegnano in un liceo milanese. Tra loro non vi è amicizia, ma sono ambedue scelti per accompagnare la scolaresca in una gita in Spagna: qui conoscono Maggie Granger, un’attraente professoressa americana, e si sfideranno per conquistarla.

Rete4, ore 21.25: Quarto Grado

Nuova puntata con il programma di Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. La trasmissione riapre il capitolo del caso di Luca Sacchi, il ragazzo ussico con un colpo di pistola alla testa, la sera del 23 ottobre scorso a Roma. In carcere per l’omicidio Valerio Del Grosso con Paolo Pirino e Marcello De Propris.

Dalle ultime notizie vengono fuori dei nuovi segreti relativi ad Anastasya, la fidanzata, presente in aula quale imputata e accusatrice.

In puntata si parla anche della morte di Yara Gambirasio, la tredicenne di Brembate di Sopra scomparsa il 26 novembre 2010 e rinvenuta senza vita il 26 febbraio 2011. Per l’omicidio è stato condannato all’ergastolo, in via definitiva, Massimo Bossetti. L’uomo continua a professarsi estraneo ai fatti e protesta perché i suoi avvocati non potranno riesaminare i reperti.