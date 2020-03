Stasera in TV 18 Marzo 2020: programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

Stasera in TV 18 Marzo 2020: programmazione film, serie e programmi da...

Nei giorni della quarentena e del tutti a casa per colpa del coronavirus sempre di più la televisione è la nostra compagna di viaggio, una vera ‘compagnia’, uno strumento per tenerci aggiornati, vicini se possibile, e per farci svagare.

Tra speciali e film, approfondimenti e talk, che cosa ci aspetta quest’oggi nell’arco di tutta la giornata e specialmente nel prime time? Che cosa possiamo vedere in prima serata oggi 18 marzo in tv?

Ecco cosa c’è, questa sera 18 Marzo in TV. Ecco le info sui programmi TV per quanto ai programmi Rai, Mediaset, La 7, Nove e Tv8.

Su Rai 1 c’è una scelta di puntare su la prima tv de Assassinio sull’Orient Express 2017 (Film) rivisitazione in chiave moderna di una grande opera, con un cast stellare, mentre su Rai 2, altra serata con le emozioni degli X-Men 2 (Film). Invece su Rai 3 ci offre un approfondimento che dovrebbe prendere il posto di Chi l’ha visto.

Questa sera, su Canale 5 la prima serata è contraddistinta da una nuova puntata di Grande Fratello Vip 2020 (Reality). Mentre su Italia 1 ecco Segnali dal futuro (Film). Invece su Rete 4 ancora approfondimento con Stasera Italia Speciale – Corona Virus (Attualita’)

Infine, su Tv8 arriva Antonino Chef Academy (Cucina). Invece su Nove ecco Sono le venti (Approfondimento). Quanto La 7, invece, Atlantide (Documentario)

Su Rai Uno, alle 21,20 Assassinio sull’Orient Express 2017 (Film)

Su Rai Due, alle 21,20 X-Men 2 (Film)

Su Rai Tre, dalle 21,20 Approfondimento

Su Canale 5, alle 21,20 Grande Fratello Vip 2020 (Reality)

Su Italia 1, alle 21,20 Segnali dal futuro (Film)

Su Rete 4, alle 21,20 Stasera Italia Speciale – Corona Virus (Attualita’)

Su La 7, alle 21,15 Atlantide (Documentario)

Su Tv8, dalle 20.55 Antonino Chef Academy (Cucina)

Sul Nove, alle 21,25 Sono le venti (Approfondimento)