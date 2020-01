Stasera in TV 25 gennaio 2020: programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

Siamo arrivati al weekend finalmente e, in modo particolare al Sabato. Sera come sempre dedicata al divertimento e, ormai come da abitudine, anche ai seguitissimi programmi tv. Ecco per appunto: oggi cosa potremmo guardare?

Per questo sabato 25 Gennaio cosa ci aspetta? Cosa c’è stasera in tv? Cosa vedere in TV oggi in prima serata?

Riecco pronta da analizzare la Guida TV per sabato 25 Gennaio quanto ai programmi Rai, Mediaset, La 7, Nove e tv8.

Su Rai 1 in prima serata appuntamento esclusivo in prima tv con Meraviglie – La Penisola dei tesori – 4a puntata (Documentario) con lo straordinario Alberto Angela.

Su Rai 2, risponde invece con la prima TV di F.B.I. – Stagione 2 Episodio 7 – Segreto (Telefilm) mentre su Rai 3 ecco una ulteriore prima tv con Remember (Film).

Questa sera, su Canale 5 una nuova puntata de C’e’ posta per te (Show) sempre condotto da Maria De Filippi. Invece su Italia 1 c’è il film Bigfoot Junior (Film). Invece su Rete 4, ritorna l’appuntamento con Il viaggio di Fanny (Film).

Infine, su tv8 ecco la prima tv di La fabbrica dei biscotti (Film) mentre su Nove torna Clandestino – Spagna – Il mercato del sesso (Inchieste). Quanto la 7 riecco Suspect – Presunto colpevole (Film).

